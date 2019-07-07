Зеленский обратился к главам четырёх таможен с призывом покинуть свои должности

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы руководители Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен покинули занимаемые ими должности. Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей поездки в Закарпатье.

Как уточняется, на выполнение требований украинский лидер выделил два дня. В противном случае руководство таможен пообещали уволить "по-другому".

Также президент пообещал 8 июля подписать указ о борьбе с контрабандой.

— Страна будет другой. Я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди. Не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Просто стать профессионалами и работать, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский повторно обратился к Верховной раде с требованием уволить Павла Климкина с поста главы МИД Незалежной. До этого он освободил от занимаемых должностей 15 губернаторов.