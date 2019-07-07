В Свердловской области перевернулся бензовоз, есть погибшие

На 44-м километре автодороги Карпинск — Кытлым в Свердловской области перевернулся бензовоз. Как стало известно Лайфу, в результате аварии погибло три человека, ещё шесть пострадали.

По данным Лайфа, в какой-то момент у бензовоза отказали тормоза, после чего он съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся. Среди пострадавших есть подросток 14 лет.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, площадь пожара составила 10 квадратных метров. При этом в бензовозе, рассчитанном на перевозку 4,5 тысячи литров топлива, находилось лишь 500 литров.

В беседе с Лайфом руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавляет начальник ОВД города Краснотурьинска Валерий Стребков.

— По предварительным данным, в результате ДТП погибло три человека, ещё шесть, включая водителя бензовоза (мужчина 1968 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и ожоги. Все они экстренно госпитализированы в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь, — сообщил Горелых.

Представитель ведомства также отметил, что бензовоз направлялся для дозаправки техники по добыче каменной породы в посёлок Кытлым. По пути водитель позволил семи туристам сесть на цистерну. На одном из участков он не справился с управлением своим транспортным средством.

По итогам начавшейся проверки представители МВД примут процессуальное решение. Более подробные обстоятельства происшествия полиция выясняет.