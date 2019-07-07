В Крыму ответили на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Резолюции, подобные той, что была одобрена комитетом Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ничего не меняют. Такое мнение выразил депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.

— Мы понимаем, что они (подобные резолюции. — Прим. Лайфа) ни на что не влияют, кроме того что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами... Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации, —цитирует политика RT.

При этом он добавил, что многие общественные деятели и политики согласны с тем, что Крым является российской территорией, вне зависимости от позиции официальных институтов.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек заявил, что одобренная резолюция полна дезинформации.

Напомним, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял подготовленную депутатом Верховной рады Украины Артуром Герасимовым резолюцию о непризнании Крыма частью РФ.