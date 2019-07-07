В Киеве заявили, что не смогут добиваться от ЕС новых санкций против России

Дипломат отметил, что в последнее время Европа вместо ввода новых антироссийских санкций по требованию Киева предлагала ему различные проекты поддержки.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ свидетельствует о том, что Незалежной больше не удастся добиться введения новых санкций в отношении Москвы. Такую точку зрения высказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, в целом в международных отношениях и политике прослеживается тенденция, что крупные игроки, несмотря на периодические конфликты, "неминуемо мирятся и начинают сотрудничать".

Он также отметил, что в последнее время Европа вместо ввода новых санкций по требованию Киева предлагала ему различные проекты поддержки.

— Собственно, это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнёры нам говорят: "Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и всё такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя, — заявил дипломат в интервью "Радио НВ".

Ранее сообщалось, что Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия планируют представить проект совместной резолюции против возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.