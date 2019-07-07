Три страны СНГ стали наблюдателями в Тихоокеанском союзе

В документе также приветствуется Эквадор, ставший кандидатом в ассоциированные члены организации.

Три страны СНГ — Азербайджан, Армения и Казахстан — стали наблюдателями в Тихоокеанском альянсе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном по итогам саммита объединения в перуанской столице — Лиме.

— Выражаем наше удовлетворение включением Армении, Азербайджана, Филиппин и Казахстана в качестве новых государств-наблюдателей Тихоокеанского альянса, который имеет сейчас 59 стран-наблюдателей с пяти континентов, что укрепляет нашу роль как платформы экономической и торговой интеграции со стратегической проекцией на весь мир, — говорится в сообщении.

В подписанной президентами Колумбии, Мексики, Перу и Чили декларации также приветствуется Эквадор, ставший кандидатом в ассоциированные члены Тихоокеанского альянса.

Согласно сведениям президента Перу Мартина Вискарры, в 2019 году Эквадор должен стать полноправным членом организации.

Напомним, что Тихоокеанский альянс основан в 2012 году на саммите в чилийском городе Антофагаста, в число его участников входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. В заявленных целях объединения значится содействие экономической интеграции, развитию и конкурентоспособности экономических сфер стран-партнёров.