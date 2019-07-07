В Закарпатье адвокат сбил ребёнка под влиянием алкоголя и наркотических веществ

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Фото © Facebook / Андрій Лисенко

Прокуратура Закарпатской области расследует гибель 11-летней девочки в результате аварии. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lysenko.andrii?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDotKyHiDwTlTgD_DJpXY9WrIf5aqgKbApxB7Sx9eP1dclMHx1P9zAvwmf2Uz-pHaaJ5TcndOwRXr-w&hc_ref=ARSvKF4Z6gyLN4GxjFls-lnu3eFyw2GiTdaqAymLrGIjMuH9vJoIrK71DNfhRVmv8mg&fref=nf" target="_blank"><strong><ins>Андрій Лисенко</ins></strong></a></p>

Установлено, что около 19 часов 5 июля 2019 года водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла. От полученных травм ребёнок погиб на месте аварии,написал Лысенко в "Фейсбуке".

Согласно акту освидетельствования, убийство в состоянии наркотического и алкогольного опьянения совершил 35-летний адвокат. Мужчина задержан и взят под стражу без возможности внесения залога.

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