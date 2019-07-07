В Закарпатье адвокат сбил ребёнка под влиянием алкоголя и наркотических веществ

Прокуратура Закарпатской области расследует гибель 11-летней девочки в результате аварии. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

— Установлено, что около 19 часов 5 июля 2019 года водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла. От полученных травм ребёнок погиб на месте аварии, — написал Лысенко в "Фейсбуке".

Согласно акту освидетельствования, убийство в состоянии наркотического и алкогольного опьянения совершил 35-летний адвокат. Мужчина задержан и взят под стражу без возможности внесения залога.