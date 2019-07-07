Полиция Флориды сообщила о 23 пострадавших в результате ЧП в торговом центре

В результате взрыва газа в торговом центре американского города Плантейшен в штате Флорида пострадало 23 человека. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей местной полиции.

По информации правоохранителей, один из получивших травмы является несовершеннолетним. Ещё два человека сейчас в тяжёлом состоянии.

На месте ЧП продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии. Полиция пока не называет утечку газа причиной взрыва, однако специалисты сумели её обнаружить.

Напомним, в американском штате Флорида 6 июля произошёл взрыв газа в торговом центре. Посольство РФ выясняет, есть ли в числе пострадавших россияне.