Лайф публикует фото и видео с места аварии с бензовозом в Свердловской области

ГУ МЧС РФ по Свердловской области опубликовало видео с места аварии с участием бензовоза на автодороге Карпинск — Кытлым. Кроме того, в распоряжении Лайфа оказались фотографии с места трагедии.

На кадрах можно увидеть, как бензовоз, который выкинуло в кювет, получил серьёзные повреждения и частично сгорел. На месте уже работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, в Свердловской области на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся бензовоз "Урал". По предварительным данным, погибло три человека.