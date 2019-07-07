Лайф публикует фото и видео с места аварии с бензовозом в Свердловской области

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ГУ МЧС РФ по Свердловской области опубликовало видео с места аварии с участием бензовоза на автодороге Карпинск — Кытлым. Кроме того, в распоряжении Лайфа оказались фотографии с места трагедии.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах можно увидеть, как бензовоз, который выкинуло в кювет, получил серьёзные повреждения и частично сгорел. На месте уже работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства трагедии.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, в Свердловской области на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся бензовоз "Урал". По предварительным данным, погибло три человека.

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