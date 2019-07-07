Посольство РФ: Большинство задержанных россиян депортировали из Мексики

Семеро из десяти задержанных в аэропорту Канкуна граждан РФ уже отправили на родину 6 июля вечером, рассказали сотрудники российского диппредставительства в латиноамериканской стране.

— Семь человек уже улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолётом Air France. Двое отправятся уже сегодня (в субботу), один, скорее всего, завтра, — цитирует дипломатов РИА "Новости".

Напомним, ранее сообщалось о задержании десяти человек, прибывших в Мексику с российскими паспортами 4 июля рейсом авиакомпании Azur Air. Как оказалось, профиль троих прибывших не соответствовал туристам — граждане не предоставили бронь отелей, обратные билеты или отказались продемонстрировать наличие средств для нахождения на территории государства. Ещё троим запрещён въезд в Мексику. Остальные четверо туристов являются выходцами из Узбекистана.