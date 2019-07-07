Экс-глава MI6 рассказал о политическом нервном срыве Великобритании

Такое мнение бывший руководитель разведывательной службы высказал в связи с выбором премьер-министра и надвигающимся Brexit.

Из-за решения покинуть Европейский союз Великобритания подверглась политическому нервному срыву. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на экс-главу британской службы внешней разведки MI6 Джона Сауэрса.

Согласно его словам, обеспокоенность вызывает уровень британских политических лидеров Консервативной и Лейбористской партий в связи с приближающимся выходом страны из ЕС. Сауэрс уточнил, что в Великобритании есть политики, претендующие на место премьер-министра, как от консерваторов, так и от оппозиции, не имеющие того положения, к которому привыкли во властных структурах.

Бывший руководитель MI6 отметил, что только время сможет показать, достигнут ли претенденты необходимого положения для данного поста. Здесь также вызывает беспокойство приближающийся Brexit, поскольку это создаст угрозу для экономической устойчивости Великобритании.

Напомним, что претендент на пост премьер-министра бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявлял, что при нём Великобритания покинет ЕС 31 октября, даже если сделка с Брюсселем не состоится. Его соперник, нынешний глава МИД страны Джереми Хант, планировал продлить переговоры с Евросоюзом, если это потребуется. Источники Reuters в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что Британии грозит дефолт при невыплате 50 миллиардов долларов до выхода из ЕС. По уровню поддержки в местных советах Джонсон опережает Ханта на 22%.