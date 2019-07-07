Водитель перевернувшегося на Урале бензовоза был пьян в момент ДТП

Любопытно, но ранее водитель, судя по базе данных ГИБДД, не относился к числу злостных нарушителей.

Водитель бензовоза "Урал", который поздно вечером 6 июля перевернулся и загорелся на трассе Карпинск — Кытлым в Свердловской области, был пьян в момент аварии. Об этом Лайфу рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

— Сотрудники полиции провели исследование, в ходе которого установили, что водитель "Урала" в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Исследование показало в его крови 0,706 промилле. Это очень большая доза алкоголя, — заявил Горелых.

Он также подчеркнул, что ранее водитель бензовоза Дмитрий Курочкин не был злостным нарушителем ПДД. Представитель МВД отметил, что сам водитель не пострадал и отказался от медицинской помощи. Автомобиль, которым он управлял, ехал на дозаправку транспортных средств, которые участвовали в перекрытии дорог для марафона. Кроме того, Горелых сообщил, что полиции удалось установить личности двух погибших, сейчас ведётся работа по установлению личности ещё одной жертвы ДТП.

Список погибших:

— Олег Гетц, 1968 года рождения, житель Карпинска;

— Людмила Просовская, 1976 года рождения, жительница Краснотурьинска.

Добавим, что число пострадавших, по словам правоохранителя, возросло до семи человек. В списке пострадавших пять мужчин, женщина, а также подросток 14 лет, которого срочно доставили вертолётом в Екатеринбург для оказания более профессиональной медицинской помощи.

Напомним, в Свердловской области на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся бензовоз "Урал". Ранее Лайф опубликовал фото и видео с места ДТП.