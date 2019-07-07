Посол Великобритании в США заявил о беспомощности администрации Трампа

Дипломат также допускает, что карьера американского лидера может закончиться позорно.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок в отчётах для внешнеполитического ведомства именовал администрацию президента США Дональда Трампа как некомпетентную и беспомощную. Об этом сообщается в материале телеканала CNN.

Изначально подобные сведения предоставила британская газета Daily Mail. Издание опубликовало выдержки отчётов, которые якобы отправлял Дэррок, что впоследствии подтвердил американский телеканал, ссылаясь на источники из числа официальных лиц Великобритании.

Публикация CNN отражает мнение посла о будущем американского лидера: "Карьера [Трампа] может закончиться позорно". Сообщения Дэррока были разносторонние и касались также внешней политики США и намерений главы Штатов избираться на второй срок.

Материал содержит и комментарий внешнеполитического ведомства Великобритании, отражённый в ожиданиях от посла "честной, откровенной оценки политической ситуации" в стране пребывания. Представители ведомства заверили, что оценка послов может отличаться от позиции Лондона.

— На самом деле мы не верим, что его (Трампа. — Прим. Лайфа) администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной, — говорится в одном из отчётов Дэррока, приведённых британским изданием.

Вместе с тем посол сомневался в компетентности Белого дома под эгидой Трампа, отмечая, однако, вполне вероятным исход выборов 2020 года, на которых может победить нынешний президент.

Утверждения о наличии связей между американским лидером и российскими структурами дипломат описывает одной фразой: "Нельзя исключать самого худшего", — подчёркивая такой работоспособный вариант, как одалживание денег финансистами РФ Трампу и его семье.