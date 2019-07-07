Украинские эксперты пришли к выводу, что жители страны стали ещё экономнее

Непростое материальное положение стало причиной перехода на режим экономии 91% жителей Украины. К такому выводу экспертов компании Research & Branding Group подтолкнул опрос, проведённый с 21 по 30 мая 2019 года и обнародованный 5 июля.

В процессе общения с респондентами выяснилось, что среднестатистическая семья экономит на четырёх-пяти статьях бюджета.

— Чаще всего к числу таковых относятся такие наиболее затратные статьи расходов, как отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%), — цитирует специалистов издание "Сегодня".

Отмечается, что представители пожилой возрастной группы чаще всего сокращают расходы на продукты, коммунальные платежи, лекарства и средства связи.