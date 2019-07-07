Депутат Рады раскритиковал власти Украины из-за покупки угля за границей

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Фото © Pixabay

Он обратил внимание на тот факт, что руководство Незалежной готово платить другим странам, но не собственным шахтёрам.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в "Фейсбуке" раскритиковал власти страны, которые покупают уголь за границей, вместо того чтобы инвестировать в собственные предприятия.

На самом деле цену угля привязали к показателю "как в Европе", поскольку рынка энергетического угля у нас не было. А покупать его где попало пришлось из-за войны и блокады Донбасса, из-за чего украинские ТЭС оказались в ситуации тяжёлого кризиса. Мы и сейчас вынуждены покупать 10 миллионов тонн товарного угля за границей — вместо того чтобы вкладывать в рабочие места на наших угольных предприятиях и повышать добычу, — написал Мураев.

Он также обратил внимание на тот факт, что власти страны готовы "делать приятно" угольщикам из Пенсильвании, однако полностью наплевали на собственных шахтёров.

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