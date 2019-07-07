В США взорвавшийся в машине iPhone привёл к пожару — видео

В интервью владелица телефона рассказала, что ранее поменяла у него аккумулятор.

У жительницы американского штата Оклахома Джабрии Пратт в автомобиле взорвался аккумулятор от iPhone, из-за чего машина сгорела. Об этом сообщает Daily Mail.

В интервью американка рассказала, что в результате ЧП салон её автомобиля выгорел практически полностью. Причиной послужило то, что ранее женщина заменила старый аккумулятор на новый.

В результате возгорания никто не пострадал. На место инцидента прибыли пожарные, потушившие автомобиль. Отмечается, что ситуация осложнилась бы, если бы в машине были открыты окна.

Ранее Лайф писал, как у 18-летнего юноши в Москве в кармане взорвался iPhone.