Число погибших в ДТП с бензовозом в Свердловской области увеличилось до четырёх

Число жертв ДТП с участием бензовоза на севере Свердловской области увеличилось до четырёх. Об этом ТАСС рассказал глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Градоначальник сообщил, что всего в аварии пострадало 11 человек.

— Пострадали люди, которые рядом проезжали. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом, — добавил Устинов.

Напомним, в Свердловской области на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся бензовоз "Урал". Ранее Лайф опубликовал фото и видео с места ДТП.