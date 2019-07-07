В Тулуне начал функционировать ранее затопленный водозабор

В городе Тулуне Иркутской области начал функционировать водозабор, который был затоплен из-за паводка в регионе. Об этом ТАСС сообщили в городском штабе ГО и ЧС.

При этом вода пока поступает не во все микрорайоны города, однако её подача уже началась.

По последним данным, подтопленными в городе остаются 224 дома. Всего в регионе подтоплено 10,4 тысячи домов в 107 населённых пунктах.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека.