Партия Зеленского обжаловала решение суда о пережеребьёвке на выборах в Раду

Политическая организация отмечает, что избиратели уже привыкли к номерам в агитационных материалах.

Украинская партия "Слуга народа" подала апелляцию на решение суда, в которой сказано, что ЦИК страны не должна переназначать номера партий в бюллетенях для выборов в Верховную раду. Заявление опубликовано в официальном аккаунте партии.

— Политическая партия "Слуга народа" подала в кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьёвке. Только так мы можем защитить права избирателей! — говорится в заявлении.

Политической организацией отмечается, что изменение номеров может исказить волю избирателей, привыкших к предвыборной агитации партий, предоставляющих информацию о своих номерах в избирательных бюллетенях.

"Слуга народа" подчёркивает, что решение суда якобы не позволит перепечатать избирательные бюллетени для голосования в многомандатном избирательном округе, что приведёт к невозможности голосования на внеочередных выборах в Раду 21 июля.

Напомним, что шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку, чтобы определить порядок партий на выборах в Раду, при этом к тому времени было напечатано порядка пяти миллионов бюллетеней.