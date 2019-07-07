В США победитель соревнований по поеданию хот-догов съел 71 штуку за 10 минут

Любопытно, что в прошлом году чемпионом был также этот участник, однако его результат был выше.

В США победитель чемпионата по поеданию хот-догов на скорость, который проводится в рамках празднования Дня независимости, сумел съесть 71 штуку за десять минут. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Джо Честнат по прозвищу Челюсти является действующим победителем соревнований, однако в прошлом году он смог съесть на четыре хот-дога больше.

У девушек чемпион не меняется уже шесть лет. Лучшей в соревновании остаётся Мико Судо, которая осилила сразу 31 хот-дог.