Пропавшие в зоне паводка в Приангарье 30 человек найдены живыми

Сотрудники полиции нашли тридцать жителей Иркутской области, считавшихся пропавшими во время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 7 июля.

— Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдены живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека, — приводит текст сообщения "Интерфакс".

Ранее замглавы МЧС РФ Павел Барышев рассказал, что количество госпитализированных из-за паводка в Иркутской области возросло до 410 человек.

Напомним, в шести районах Иркутской области был введён режим ЧС из-за стихийного бедствия. Самая сложная ситуация наблюдается в Тулуне, где подтопленными остаются 224 дома. Всего в регионе подтоплено 10,4 тысячи домов в 107 населённых пунктах.