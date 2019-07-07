Полиция Лондона арестовала мужчину за нападение на женщину и троих детей

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Фото © Twitter / Enfield MPS

По предварительным данным, злоумышленник, арестованный на месте преступления, был знаком со своими жертвами.

Полиция лондонского района Энфилд арестовала мужчину за вооружённое нападение на женщину и троих детей. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Сообщение о нападении поступило в участок 6 июля.

Как выяснилось, 44-летний мужчина нанёс несколько ножевых ранений 30-летней женщине и трём девочкам младше 12 лет. Одна из них находится в критическом состоянии. Все жертвы нападения госпитализированы и просят полицейских не сообщать их имена.

Злоумышленник был известен пострадавшим. Для местных жителей опасности нет, — отметил детектив Джо Стюард из департамента уголовных расследований Энфилда.

Подозреваемого арестовали на месте преступления, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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