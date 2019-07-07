В ДТП с участием трёх автомобилей в США погибло семь человек

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В результате столкновения трёх автомобилей на скоростной трассе в американском штате Джорджия погибло семь человек. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на власти штата.

Отмечается, что внедорожник Ford, в котором находилось шесть человек, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пикапом и ещё одним автомобилем.

Также сообщается о трёх пострадавших, которые были доставлены в больницы. Следствие определяет причину аварии.

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