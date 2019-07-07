После ДТП с бензовозом в Свердловской области возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело после ДТП с бензовозом в Свердловской области, где погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух или более лиц, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники надзорного ведомства намерены проверить соблюдение требований законодательства об охране труда в организации, в которой работал водитель бензовоза.

Известно, что водитель транспортного средства задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что авария произошла на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз "Урал" съехал с дороги в кювет, перевернулся и загорелся. Лайф опубликовал фото и видео с места ДТП.