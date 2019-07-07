Известного американского миллиардера задержали по обвинению в торговле людьми

Полицейские Нью-Йорка задержали американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Как сообщает газета The New York Times, бизнесмена обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
По информации издания, миллиардер предстанет перед судом 8 июля. Как отмечает телеканал CBS, Эпштейн был задержан после того, как его самолёт, вылетевший из Парижа, приземлился в аэропорту Тетерборо штата Нью-Джерси.
СМИ отмечают, что задержанный в прошлом довольно хорошо знал нынешнего президента США Дональда Трампа, а также экс-главу государства Билла Клинтона.
Предполагается, что арест миллиардера может быть связан с обвинениями в склонении несовершеннолетних к проституции, которые были выдвинуты в отношении Эпштейна в 2007–2008 годах. Тогда он признал свою вину, получив лишь 13 месяцев тюремного заключения.
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