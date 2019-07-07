Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих

Предполагается, что злоумышленник видел солдат и намеренно совершил наезд во время выполнения оперативной задачи.

במהלך הלילה, בתום פעילות מודיעינית ומבצעית משותפת של צה"ל ושב"כ, נעצר המחבל החשוד בדריסת הלוחמים אמש סמוך לכפר חיזמא: https://t.co/tGDLodsOUb pic.twitter.com/4poTcTnszP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 7, 2019

К северу от Иерусалима, в районе населённого пункта Хизма палестинец совершил на автомобиле наезд на группу израильских военных, в результате чего пятеро из них пострадали. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

— Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороги при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко, — говорится в сообщении.

Предполагается, что наезд, после которого преступник намеревался скрыться, был совершён намеренно. Израильские силовые структуры проводили поиски нападавшего всю ночь, а уже утром объявили о его задержании.