Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих

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Предполагается, что злоумышленник видел солдат и намеренно совершил наезд во время выполнения оперативной задачи.

К северу от Иерусалима, в районе населённого пункта Хизма палестинец совершил на автомобиле наезд на группу израильских военных, в результате чего пятеро из них пострадали. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороги при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко, — говорится в сообщении.

Предполагается, что наезд, после которого преступник намеревался скрыться, был совершён намеренно. Израильские силовые структуры проводили поиски нападавшего всю ночь, а уже утром объявили о его задержании.

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