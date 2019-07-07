В Афганистане прогремел мощный взрыв, погибло минимум 12 человек

Мощный взрыв прогремел в городе Газни — административном центре одноимённой провинции на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Car bomb targets NDS compound in Ghazni: By Saifullah Maftoon on 07 July 2019 GHAZNI CITY (Pajhwok): A car-bomb struck a National Directorate of Security (NDS) compound in southern Ghazni province on Sunday. Rahimullah... read more https://t.co/GxQwXS88tX pic.twitter.com/xxqhwvn9bs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 7 июля 2019 г.

По его данным, жертвами стали как минимум 12 человек, ещё 43 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана взорвался автомобиль.

Среди погибших — восемь сотрудников сил безопасности. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.