В Афганистане прогремел мощный взрыв, погибло минимум 12 человек

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Мощный взрыв прогремел в городе Газни — административном центре одноимённой провинции на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

По его данным, жертвами стали как минимум 12 человек, ещё 43 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана взорвался автомобиль.

Среди погибших — восемь сотрудников сил безопасности. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

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