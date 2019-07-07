Жена экс-главы Интерпола подала в суд на организацию

Жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя подала в суд на международную организацию. Как сообщает газета South China Morning Post, Грейс Мэн считает, что она не способна обеспечить защиту и помощь её семье.

По её словам, Интерпол заставил не предавать огласке судебное разбирательство. Она также добавила, что определит обоснованность заявлений организации о том, что исчезновение Мэн Хунвэя было исключительно делом соответствующих ведомств Китая и Франции, трибунал, который будет для этого создан.

Как сообщалось ранее, 64-летний Мэн Хунвэй перестал выходить на связь 5 октября 2018 года. Сообщалось, что он вылетел из Лиона в Китай, а после прибытия на родину его вызвали на допрос по подозрению в коррупции. 7 октября того же года он подал в отставку с поста главы Интерпола.