Иран объявил о повышении нормы обогащения урана

Ранее уже Тегеран заявлял, что повысит обогащение урана до 5% в ответ на невыполнение европейскими партнёрами обязательств по ядерной сделке.

Иран заявил о начале обогащения урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. Тегеран собирается превысить порог в 3,67%.

По словам представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, обогащение урана может начаться уже 8 июля, сейчас решаются технические вопросы.

При этом замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что Тегеран будет сокращать обязательства по сделке каждые 60 дней, и это может привести к полному выходу страны из ядерного соглашения, но Иран всё же стремится сохранить сделку.

Напомним, в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

8 мая президент страны Хасан Рухани сообщил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по сделке и даёт другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к её выполнению.