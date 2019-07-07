Иран объявил о повышении нормы обогащения урана

Иран заявил о начале обогащения урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. Тегеран собирается превысить порог в 3,67%.
По словам представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, обогащение урана может начаться уже 8 июля, сейчас решаются технические вопросы.
При этом замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что Тегеран будет сокращать обязательства по сделке каждые 60 дней, и это может привести к полному выходу страны из ядерного соглашения, но Иран всё же стремится сохранить сделку.
Напомним, в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.
8 мая президент страны Хасан Рухани сообщил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по сделке и даёт другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к её выполнению.
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