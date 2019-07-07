У берегов Крыма спасли 17 туристов на каяках

Спасатели оказали помощь группе туристов на каяках, которая не смогла пристать к берегу в Крыму из-за сильного ветра. Об этом журналистам рассказал министр чрезвычайных ситуаций по региону Сергей Шахов.

В субботу, 6 июля, около 14:10 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что группа на спортивных лодках в акватории Чёрного моря не может самостоятельно пристать к берегу из-за погодных условий и нуждается в экстренной помощи.

Сотрудники МЧС и один волонтёр спасли 13 взрослых и четверых детей. Ни одному из пострадавших медицинская помощь не понадобилась.

Ранее Лайф писал, что в Охотском море спасатели сумели помочь семье из трёх человек, которая терпела бедствие на моторной лодке.