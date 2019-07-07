Путин поздравил с праздником работников и ветеранов морского и речного флота

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Фото © Пресс-служба Кремля

Российский лидер подчеркнул, что водный транспорт играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны и укреплении межрегиональных и международных связей.

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов морского и речного флота и пожелал им успехов и всего самого доброго. Текст соответствующей телеграммы размещён на сайте Кремля.

Благодаря добросовестному труду речников и моряков, их профессионализму, компетентности, приверженности трудовым традициям, заложенным ветеранами, отрасль динамично развивается, повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг, — сказано в поздравительном сообщении главы государства.

Путин отметил, что перед работниками морского и речного флота стоят новые ответственные задачи: масштабная модернизация и совершенствование береговой и портовой инфраструктуры и содействие развитию водного туризма. Также, по словам президента, необходимо внедрение современных логистических и управленческих схем.

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