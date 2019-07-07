Самолёт UTair совершил вынужденную посадку в Уфе

Самолёт авиакомпании UTair, следовавший из Сургута в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в Уфе из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, пассажир 1947 года рождения был в сознании. Его отправили в городскую больницу после осмотра врачами скорой помощи.

В аэропорту уточнили, что в момент посадки на борту находилось 104 пассажира. Они будут доставлены в Ростов-на-Дону после завершения необходимых формальностей.