UFC подтвердила проведение турнира в Москве

Детали московского бойцовского турнира 2019 года на данный момент держатся в секрете.

В UFC анонсировали проведение третьего турнира в России. Предполагается, что бойцовский вечер пройдёт 9 ноября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата.

К настоящему моменту участники боёв не определены. Время и место турнира Fight Night также не разглашается.

— Спрос на проведение ещё одного турнира в Москве был огромным, и мы с нетерпением ждём дня, когда фанаты смешанных единоборств смогут посетить ещё одно грандиозное мероприятие UFC, — цитирует "Матч!" вице-президента UFC в России Андрея Громковского.

Ранее на территории России состоялись два турнира UFC: в сентябре 2018 года в Москве и в апреле 2019-го — в Санкт-Петербурге. Бой Марк Хант vs Алексей Олейник, по словам представителя UFC, имел грандиозный успех и превзошёл все ожидания: на мероприятии удалось собрать одно из рекордных для UFC количество зрителей, были распроданы все билеты.