В ПА ОБСЕ поддержали очередную антироссийскую резолюцию

Она касается признания в 2008 году российской стороной суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России по отношению к Абхазии и Южной Осетии. В частности, в организации призвали отменить решение РФ о признании независимости этих республик.

— Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить своё незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии, — говорится в документе.

Автором документа выступает грузинский парламентарий Софио Кацарава. В тексте также выражается "серьёзная озабоченность по поводу того, что Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией". Резолюцию поддержала украинская делегация, сравнив ситуацию с "оккупацией Крыма".

Как отметил российский сенатор Владимир Джабаров, Москва признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления народов. По его словам, признавая республики, Россия руководствовалась положением устава ООН, декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами.

Глава Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, призвал прислушаться к мнению абхазского и югоосетинского народов.

Напомним, накануне в ПА ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму.