В Чернобыльской зоне выросли гигантские водяные лилии

Эти растения в сыром виде являются ядовитыми, их широко используют в научной и народной медицине.

Белые водяные лилии, находящиеся на территории Украины под особой охраной из-за их размера, расцвели в Чернобыльской зоне. Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в "Фейсбуке".

По словам специалистов заповедника, кувшинки Чернобыля являются самыми крупными цветами украинской флоры. Их диаметр достигает 15 сантиметров, а корневища могут расти на дне водоёма на глубине до 5 метров. Лепестки они распускают с восходом солнца. Как правило, кувшинки цветут на протяжении трёх летних месяцев.

Как напомнили эксперты, корневищем и листьями питаются бобры, водяные крысы, выдры и другие животные, а вот семенами — водоплавающие птицы. В сыром виде все части растения являются ядовитыми. Кувшинки широко используют в научной и народной медицине.