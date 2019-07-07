В холодильнике магазина японских сладостей нашли тело студентки

Тело 18-летней студентки нашли в холодильнике японской кондитерской в Токио. Её могли задушить — об этом свидетельствуют травмы на шее, сообщает телерадиокомпания NHK.
По данным Департамента столичной полиции, инцидент произошёл в районе Аракава в магазине японских сладостей. Именно там 7 июля обнаружили тело первокурсницы Ибуки Кизу.
Управляющим магазина является 43-летний отец девушки. По некоторым данным, в ночь на 6 июля он позвонил своим родственникам и сказал, что "зарезал свою дочь в магазине и хочет умереть".
Мужчина был объявлен розыск, однако впоследствии полиция нашла его тело. Токийское городское полицейское управление изучает обстоятельства смерти владельца японской кондитерской и предполагает, что мужчина покончил с собой после того, как убил свою дочь и поместил её тело в холодильник.
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