Зеленский заявил, что день и ночь работает над возвращением украинских моряков

Украинский лидер отметил, что делает всё для того, чтобы слова о возвращении превратились в "крепкие объятия с вашими ребятами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он вместе со своей командой день и ночь работает над возвращением украинских моряков. Соответствующее заявление он сделал в ходе международных учений Sea Breeze 2019.

— Поверьте, мы работаем и днём, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю всё, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами, — сказал он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.