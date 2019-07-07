В Москве со склада украли флешек на миллионы рублей

Злоумышленник взломал сейф, забрал его содержимое, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело.

В Москве неизвестный похитил со склада флеш-накопители на сумму более 4,2 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошёл на улице Дорогобужской. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник взломал сейф, забрал флешки, после чего скрылся.

— Материальный ущерб составил 4 миллиона 219 тысяч 940 рублей, — уточнили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве со склада мужчина украл обувь на сумму более 12 миллионов рублей.