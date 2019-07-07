Полицейским пришлось "за шкирку" вытаскивать с крыши сбежавшего задержанного

Полицейским в Нижнем Новгороде пришлось "за шкирку" вытаскивать с крыши сбежавшего задержанного. Соответствующее видео появилось в паблике "Типичный Нижний Новгород" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как мужчина вылез через окно второго этажа на крышу пристройки. Находящиеся на улице полицейские пытаются уговорить мужчину залезть обратно, но тот наотрез отказывается это делать. Тогда задержанного пришлось затаскивать обратно через окно.

За что именно был задержан мужчина и что ему грозит за попытку побега, не сообщается.