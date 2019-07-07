Мутко требует уволить мэра, в доме которого после паводка работала спецтехника

Вице-премьер России, глава Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от занимаемой должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Такое требование связано с достоверностью появившейся в Сети информации о том, что коммунальные службы в первую очередь устраняли последствия паводка в доме и на земельном участке чиновника.

Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, Мутко поручил изучить размещённую в социальных сетях информацию. В ходе проверки факт использования специальной коммунальной техники Худоноговым в личных целях подтвердился.

— В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введён в шести районах Иркутской области из-за паводка, который стал причиной гибели 22 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией последствий паводка занимаются силы МЧС и военные.