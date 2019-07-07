Основатель A'Studio отреагировал на отмену концерта в Грузии

Продюсер выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта, отметив, что артисты с нетерпением ждут "встречу с батумским зрителем".

Байгали Серкебаев, один из основателей коллектива A'Studio, заявил, что музыканты сожалеют об отмене концерта в Батуми из-за "сложившейся обстановки".

— Мы очень сожалеем, что создалась такая ситуация и что мы не едем на концерт в Батуми. Надеемся на скорейшее урегулирование конфликта и с нетерпением ждём встречу с батумским зрителем, — заявил продюсер в комментарии телеканалу "Звезда".

Как отмечается, солистка группы, уроженка Грузии Кети Топурия отказалась от каких-либо комментариев по поводу отмены выступления коллектива в одном из клубов курортного города.

Напомним, концерт A'Studio должен был состояться 27 июля в клубе UP2U в Батуми. 6 июля владелец заведения сообщил об отмене выступления группы, на которое было продано более 1000 билетов. Решение было принято из-за сложившейся в Грузии ситуации.