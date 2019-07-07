Синоптики рассказали, когда в Москве закончится "затяжное северное лето"

В ближайшее время москвичей ждёт майская прохлада — температура будет ниже нормы на несколько градусов.

Тепло вернётся в столичный регион только во второй половине июля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что на предстоящей неделе не предвидятся кардинальные изменения в погоде: днём столбики термометров не будут превышать +20 градусов. Исключение составит лишь понедельник, когда воздух в Москве сможет прогреться до +22.

— Сейчас погода прохладная, но она не осенняя, скорее майская. По расчётам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, — отметил Вильфанд.

Кроме того, он предупредил, что ближе к следующим выходным москвичей ждёт прохлада: в пятницу и субботу ожидаются низкие температуры.

— Тёплые вещи не нужно доставать, но будет не теплее, чем сейчас. 16–18 градусов, свежо, — заключил он.

Что касается тёплой летней погоды, то она должна вернуться в Москву во второй половине июля, считает Вильфанд. Именно тогда закончится "затяжное северное лето" и температура будет составлять около +25 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в июле на территории России ожидается изменчивая погода с периодами жары и похолодания. Эксперт объяснил перепады температур глобальным потеплением.