Путин записал видеообращение в честь 45-летнего юбилея БАМа

В поздравлении глава государства отметил необходимость совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны.

Президент России Владимир Путин поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и посёлков с 45-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). В честь этого глава государства записал видеообращение, сообщает пресс-служба Кремля.

— Строительство БАМа было серьёзным вызовом для страны, и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Строители трассы, новых городов и посёлков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновлённые общей идеей, работали ради будущего, день за днём совершали настоящий подвиг, — сказал Путин.

По словам главы государства, магистраль, в строительстве которой приняли участие около двух миллионов человек, стала всенародным проектом. Президент отметил, что о необходимости БАМа для подъёма Сибири и Дальнего Востока говорили ещё в начале ХХ века.

Российский лидер также отметил, что сейчас стоит задача нового уровня — совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов — модернизировать БАМ и Транссиб и увеличить их пропускную способность.

Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Протяжённость магистрали составляет 4300 километров.