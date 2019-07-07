Трамп нашёл виновного в появлении "аэропортов" в своей речи о войне XVIII века

Американский лидер подчеркнул, что мог бы обойтись и без подсказок, и отметил сложность выступления перед толпой.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что упомянул аэропорты в речи о Войне за независимость 1775–1783 годов из-за телесуфлёра, сообщает NBC.

— Лил дождь. Я стоял под ним. Телесуфлёр выключился. Он работал-работал, а в конце перестал. Напрочь вырубился! — рассказал глава Белого дома.

По словам Трампа, телесуфлёр отключился, когда он был на середине предложения.

President Trump: "The Continental Army suffered a bitter winner at Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our Army manned the air, it ran the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do." pic.twitter.com/KQIGDUWDG3 — The Hill (@thehill) 5 июля 2019 г.

— Это не очень приятное чувство. Ты стоишь перед миллионами людей, которые смотрят на тебя по телевизору, — поделился американский лидер, отметив, что из-за дождя читать с экрана суфлёра было тяжело.

Трамп подчеркнул, что мог бы произнести речь и без телесуфлёра, и уточнил, что, несмотря на дождь, "это был фантастический вечер".

Напомним, 4 июля во время выступления с речью в честь Дня независимости президент Соединённых Штатов заявил, что в XVIII веке во времена Американской революции армия США "господствовала в воздухе, брала бастионы, занимала аэропорты".