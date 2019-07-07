Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе

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Фото © Екатерина Габель / ТРК "Звезда"

Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в селе Коминтернове в Донбассе. Об этом сообщается на сайте телеканала.

— Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли миномётный удар по району, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщал Лайф, в этом же месяце под обстрел ВСУ в Донбассе также попали журналисты и операторы ВГТРК. Инцидент произошёл на западе Донецка у посёлка Александровка.

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