Мэр Одессы предложил преступнику обменять захваченных заложников на себя

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Фото © Отдел коммуникации полиции Одесской области

В Одессе полицейские освободили двух работниц финансового учреждения, которых ранее взял в заложники молодой человек 1994 года рождения.

При этом на место событий прибыл мэр города Геннадий Труханов, он предлагал преступнику обменять девушек на себя.

Как сообщили в областной полиции, сейчас освобождённые сотрудницы госпитализированы, злоумышленник задержан. Его мотивы не называются.

Молодой человек будет доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Произошедшее квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о захвате заложников и разбое.

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