Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Биологическая мать бросила Аишу — отдала ребёнка на воспитание родственникам супруга.

Муж 35-летней Маки Ганиевой, которую арестовали по делу об истязании семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах. Об этом рассказал замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД Ингушетии Адам Мургустов.

— Нужды не было. В чём была проблема избивать этого ребёнка, в чём была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей? — сказал Мургустов журналистам.

Он уточнил, что мама Аиши в 2017 году состояла на профилактическом учёте в полиции, когда растила ребёнка самостоятельно. В течение года семья состояла на учёте как неблагополучная. Спустя время положение дел несколько улучшилось, семью сняли с учёта.

Мургустов отметил, что впоследствии мать Аиши отказалась от неё и передала дочь родственникам со стороны отца ребёнка.

Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зарубцевавшиеся. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас ранее судимая женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело. Её родных детей отправили в реабилитационный центр, а саму подозреваемую проверят на употребление наркотиков.

Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву для лечения. Аиша проведёт несколько недель в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое, у девочки наблюдается омертвение пальцев кисти.