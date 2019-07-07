Учёные объяснили паводки в Приангарье аномальным скоплением трёх циклонов

При этом эксперты считают, что вероятность сильных и продолжительных осадков на территории региона в дальнейшем достаточно высокая.

Масштабные паводки в Иркутской области спровоцировало аномальное явление — тесное взаимодействие трёх воздушных масс: арктической, субтропической и влажного воздуха с Тихого океана. Об этом Лайфу рассказала доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева.

Латышева провела исследование и сравнила атмосферные процессы, которые произошли в дни паводков в Иркутской области, и те, которые бывают в обычные дни.

— В период максимума осадков 25 и 26 июня у нас создалась уникальная ситуация. Привычные арктические вторжения с севера (часто наблюдаются в нашем регионе) обуславливают выпадение осадков, но смещающиеся с юга субтропические воздушные массы, трансформированные в полярные, несут огромное количество тепла и в потенциале богаты влагой, — рассказала она.

По её словам, траектория этих воздушных масс для региона не характерна. Ещё более уникальной оказалась ситуация из-за того, что ещё одно "вторжение" в паводковую зону происходило с Тихого океана.

— И вот такое тесное взаимодействие уже трёх разнородных воздушных масс, разных по происхождению, по температурным, влажностным свойствам, и обусловило вот ту уникальную ситуацию, — продолжила эксперт.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введён в шести районах Иркутской области из-за паводка, который стал причиной гибели 22 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Ликвидацией последствий паводка занимаются силы МЧС и военные.