Разработчик "Федерации" пообещал спасти космонавтов в случае аварии над океаном

Корабль впервые отправят в космос в 2022 году, но пока без экипажа, на 2023-й запланирован его беспилотный полёт к МКС. А в 2024 году "Федерация" должна доставить на станцию первых космонавтов.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" обещает спасти экипаж корабля "Федерация" в случае аварийного приводнения в Тихом океане. Об этом сообщает РИА "Новости".

— При создании новой пилотируемой системы будет создана система спасения экипажа на всех этапах полёта при запуске на орбиту пилотируемого корабля — как над сухопутным участком полёта, так и над акваторией Тихого океана, с использованием современных технических средств, — говорится в сообщении РКК.

Отмечается, что к работе также будут привлечены силы Минобороны России.

Напомним, накануне эксперты заявили, что экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит смертельная опасность, так как космонавтов не смогут быстро найти. Подобная нештатная ситуация может произойти, если "Федерация" потерпит аварию после старта с космодрома Восточный.