Разработчик "Федерации" пообещал спасти космонавтов в случае аварии над океаном

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" обещает спасти экипаж корабля "Федерация" в случае аварийного приводнения в Тихом океане. Об этом сообщает РИА "Новости".
— При создании новой пилотируемой системы будет создана система спасения экипажа на всех этапах полёта при запуске на орбиту пилотируемого корабля — как над сухопутным участком полёта, так и над акваторией Тихого океана, с использованием современных технических средств, — говорится в сообщении РКК.
Отмечается, что к работе также будут привлечены силы Минобороны России.
Напомним, накануне эксперты заявили, что экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит смертельная опасность, так как космонавтов не смогут быстро найти. Подобная нештатная ситуация может произойти, если "Федерация" потерпит аварию после старта с космодрома Восточный.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram