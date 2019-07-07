Появилась новая версия исчезновения малайзийского "боинга" MH370

Теперь эксперты не исключают, что в лайнер заранее мог пробраться угонщик, захватить и уничтожить его.

Авиационный эксперт Тим Термини озвучил новую версию исчезновения самолёта "Малазийских авиалиний", который выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. В беседе с журналистами издания New York Post он выразил мнение, что на борту воздушного судна мог находиться угонщик, заранее планировавший умышленное уничтожение судна.

Эксперт отметил, что угонщик мог не сесть в самолёт вместе с другими пассажирами, а заранее пробраться на борт и ждать взлёта, чтобы захватить его и уничтожить. Также он рассматривает вариант того, что на земле кто-то мог испортить систему управления лайнера.

Среди причин исчезновения самолёта также рассматривают действия пилота Захарии Ахмад Шаха. Как сообщалось ранее, командир воздушного судна мог сам отклонить лайнер от курса и разгерметизировать салон на высоте более 12 тысяч метров.

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 8 марта 2014 года выполнял рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай). Лайнер исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Находившиеся на борту 238 пассажиров были признаны погибшими.

Год назад следователи Малайзии заявили, что так и не выяснили причины авиакатастрофы. Тогда же сообщалось, что нет никаких доказательств, что пилот подстроил трагедию.