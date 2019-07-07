В ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Она предусматривала призыв стран — участниц организации к противодействию героизации членов Waffen-SS.

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную российской стороной резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью". Против документа выступили 25 делегаций, 13 воздержались, 11 проголосовали за принятие.

Автором выступал депутат Государственной думы Артём Туров. Резолюция, в частности, предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов Waffen-SS. В тексте напоминалось, что Нюрнбергский трибунал признал преступными как СС, так и её составные части.

Документ раскритиковали, в частности, делегации Литвы, Великобритании и Украины, а также США. Представители американской стороны утверждают, что Россия якобы сама не признаёт "свой агрессивный национализм на Украине и в Грузии".

— К большому сожалению, все предыдущие выступающие, видимо, вообще не читали предложенную резолюцию. Это говорит о том, что им совершенно наплевать на то, что сейчас в Европе происходит возрождение неонацизма, — сказал депутат ГД Алексей Корниенко.

Напомним, ранее в ПА ОБСЕ приняли резолюцию, осуждающую действия России по отношению к Абхазии и Южной Осетии. В частности, в организации призвали отменить решение РФ о признании независимости этих республик.